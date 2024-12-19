Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:41

Холдинг Nova застроит бывшую военную стройбазу в Перми десятиэтажками

Комиссия по землепользованию и застройке Пермского городского округа одобрила заявление специализированного застройщика «Терра-Эстейт» об установлении планируемой зоны комплексного развития территории (КРТ) по ул. Чердынской, 46, в Индустриальном районе Перми. Площадь участка по КРТ составляет 5274 кв. м.

Предыдущая фотография

Фото: кадастровая карта Перми

Следующая фотография
1 / 2

Фото: кадастровая карта Перми

Как рассказала замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Виктория Бабушкина, в рамках КРТ застройщик планирует построить несколько десятиэтажных домов. Договор КРТ предусматривает также разработку проектно-сметной документации на реконструкцию участка дороги от ул. Леонова до ул. Рязанской.

ООО СЗ «Терра Эстейт» входит в холдинг Nova Development пермского предпринимателя Михаила Белебезьева. Ранее компания приобрела территорию бывшей военной строительной базы на Чердынской, 46, для редевелопмента этого участка.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...