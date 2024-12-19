Холдинг Nova застроит бывшую военную стройбазу в Перми десятиэтажками

Комиссия по землепользованию и застройке Пермского городского округа одобрила заявление специализированного застройщика «Терра-Эстейт» об установлении планируемой зоны комплексного развития территории (КРТ) по ул. Чердынской, 46, в Индустриальном районе Перми. Площадь участка по КРТ составляет 5274 кв. м.

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Как рассказала замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Виктория Бабушкина, в рамках КРТ застройщик планирует построить несколько десятиэтажных домов. Договор КРТ предусматривает также разработку проектно-сметной документации на реконструкцию участка дороги от ул. Леонова до ул. Рязанской.

ООО СЗ «Терра Эстейт» входит в холдинг Nova Development пермского предпринимателя Михаила Белебезьева. Ранее компания приобрела территорию бывшей военной строительной базы на Чердынской, 46, для редевелопмента этого участка.