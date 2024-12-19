Озеленением Липецка займется муниципальный «Зеленхоз» за 149 млн рублей

Подряд на содержание озелененных территорий Липецка получило муниципальное предприятие «Зеленхоз». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в мэрии облцентра. Заказчиком работ выступило другое муниципальное учреждение — «Управление главного смотрителя Липецка».

На участие в конкурсе была подана только заявка «Зеленхоза», в связи чем процедуру признали несостоявшейся. Контракт решили заключить с муниципальным предприятием, снизившим начальную цену подряда со 149,92 млн до 149,9 млн руб. Средства на выполнение работ выделят из городского бюджета.

Работы предстоит выполнять с даты заключения контракта до 31 декабря 2025 года. Предприятию необходимо вырезать поросли, обрезать и прореживать кроны деревьев, вырезать сухие ветви на них, убирать порубочные остатки, ухаживать за цветами, убирать опавшие листья и выполнять стрижку живых изгородей.

В прошлом году «Зеленхоз» получил аналогичный подряд за 174,1 млн руб. На данный момент он находится в стадии исполнения.

Анастасия Колпачева