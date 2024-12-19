Глава Калтасинского района оставил должность

Забир Габдуллин оставил должность главы администрации Калтасинского района. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». Господин Габдуллин займет руководящую должность в администрации другого района.

Экс-глава района отметил, что «благодаря общим стараниям, поддержке республики» за четыре года район достиг «многих положительных результатов», динамично развивается и находится в числе лидеров «по многим показателям социально-экономического развития».

Венера Хисамова