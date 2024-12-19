Валовый территориальный продукт Набережных Челнов в 2024 году составит 449,4 млн рублей

Объем валового территориального продукта (ВТП) Набережных Челнов по итогам 2024 года составит 449,4 млн руб., или 9% от общих показателей Республики Татарстан. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития.

Доля Набережных Челнов в объеме промышленной продукции составит 783 тыс. руб., или 14,8% от общих республиканских показателей, доля в объеме товарооборота — 260,6 млн руб., или 15,9%, а доля в объеме инвестиций — 91,5 млн руб., или 6,9%.

В 2023 году объем ВТП города составлял 412 млн руб., а в 2022 году — 382,1 млн руб.

Влас Северин