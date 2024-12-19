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Ростовский суд приговорил к колонии украинцев, пытавшихся взорвать блок-пост

Южный окружной военный суд вынес приговор троим гражданам Украины за подготовку к террористическому акту, незаконное изготовление и хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба ЮОВС.

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В начале 2022 года Сергей Федоссенко и Владислав Водолазский решили взорвать блок-пост российской армии в городе Токмаке Запорожский области, а затем, завладев хранящимся там оружием, расстрелять военнослужащих ВС РФ. Для этого они обратились за помощью к Виталию Дзюбе. Тот предоставил им взрыватели от гранат и металлические шарики для стрельбы из пневматического пистолета, которыми завладел незаконно.

Самостоятельно собрав два взрывных устройства, Федосеенко и Водолазский в августе попытались скрытно проникнуть на блок-пост, однако российские военные задержали их на подходе.

Всех подсудимых приговорили к колонии строгого режима: Федосеенко — к 15 годам лишения свободы, Водолазского — к 13 годам, Дзюбу — к 10 годам. Кроме того, их обязали выплатить штраф общим обьемом в 930 тыс руб.

Дмитрий Ковалевский

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