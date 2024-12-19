Промышленная экспертиза: «Ростелеком» модернизировал систему охлаждения для крупнейшего электродного завода России

«Ростелеком» модернизировал систему оборотного водоснабжения и охлаждения в «Филиале Эл 6 Новочеркасск»в Ростовской области. Специалисты компании заменили 11 устаревших охладительных башен (градирен) на 9 современных, восстановили водозаборные бассейны, автоматизировали две насосные станции и рабочее место диспетчера. Модернизация повысила эффективность технологического процесса и привела к экономии энергоресурсов завода.



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Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания в процессе цифровизации промышленного сектора накопила большой опыт и экспертизу по современным технологиям, которые используются на передовых производствах. Новочеркасское предприятие — крупнейший завод углеграфитовой продукции в стране. И мы применили широкий спектр решений для оптимизации его системы охлаждения. Наши специалисты не только заменили, но и автоматизировали оборудование, а также настроили комплексную систему диспетчеризации. Она решает большой спектр задач, в том числе повышает производительность труда и комфорт сотрудников».

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Новые охладительные башни позволяют избежать простоя во время технического обслуживания: его можно выполнять без остановки градирен. Они имеют больший по сравнению с обычными градирнями межремонтный интервал и особую конструкцию поперечно-точного типа, которая обеспечивает максимальное охлаждение оборудования и работает без перебоев круглый год. Кроме этого, градирни защищены комбинированными экранами от расплескивания воды и обледенения в зимний период. Защитные панели не пропускают внутрь башни мусор и солнечный свет, поэтому требуется меньше химических реагентов для очистки конструкции. В числе преимуществ решения, внедренного «Ростелекомом» на предприятии«Эл 6 Новочеркасск», экономия электроэнергии на работе насосного оборудования. За пять лет завод сэкономит 196 млн кВт, что составит 590 млн рублей.

Геннадий Величко, директор филиала Эл 6 Новочеркасск: «Наше предприятие идет по пути модернизации производства и систем управления. Благодаря проекту нам становится доступна большая экономия ресурсов, мы уменьшаем издержки, можем работать эффективнее и комфортнее. Сотрудничество с “Ростелекомом” позволило нам получить качественную комплексную услугу не только в части замены оборудования, но и в автоматизации работы диспетчеров. Настройка практически непрерывного производственного процесса — большой и важный шаг для предприятия».

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«Ростелеком» активно поддерживает промышленный сектор России, предлагая широкий спектр телекоммуникационных и ИТ-услуг, включающих облачные решения, системы мониторинга и управления производственными процессами, а также решения в области кибербезопасности. Компания внедряет различные интеллектуальные технологии, такие как Интернет вещей (IoT) и Big Data, которые помогают промышленным предприятиям оптимизировать бизнес-процессы, повышать эффективность и снижать затраты. Кроме того, национальный цифровой провайдер обеспечивает надежную связь и интеграцию информационных систем, чем способствует цифровой трансформации и модернизации промышленных предприятий.

Получить информацию о проектах, реализуемых «Ростелекомом» в национальных интересах, можно на официальном сайте.

ПАО Ростелеком