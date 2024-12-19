«Непросто найти тех, кто верит в будущее робота-рефери»

Бой за звание чемпиона мира по боксу будет судить искусственный интеллект. Встреча состоится в 21 декабря. На таком уровне в этом виде спорта подобные технологии применят впервые. Сразу несколько престижных поясов в супертяжелом весе будут оспаривать украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри. Приживется ли искусственный интеллект в профессиональном боксе? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Childs / Reuters Фото: Matthew Childs / Reuters

Мир бокса видел много странных, неоднозначных, да и, что говорить, откровенно несправедливых судейских решений. Человеческий фактор в этом виде спорта слишком часто становился причиной громких скандалов. Возможно поэтому организаторы боя Усик—Фьюри решились на смелый, даже можно сказать дерзкий эксперимент — предоставить судейство искусственному интеллекту. А ведь к поединку будет приковано внимание поклонников бокса всего мира.

В первом противостоянии победу одержал Усик. Теперь он обладатель всех престижных поясов. Тайсон Фьюри попробует их отобрать в субботнем матче-реванше. Председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии, где пройдет поединок, Турки Аль аш-Шейх заявил, что это исторический момент, который нельзя пропустить. Но российский комментатор Александр Беленький сомневается, что искусственный интеллект будет эффективен: «Пока рано судить. Например, в недавнем бою с Артуром Бетербиевым Дмитрий Бивол амортизировал удар. И формально удар прошел, но фактически он был нейтрализован. И скусственный интеллект может быть очень хорош, но у него тоже будут свои ошибки. Причем в самых тонких случаях, как в бою Бетербиев—Бивол».

Возможно, поэтому, несмотря на шумиху перед боем, итоговое решение все-таки будет принимать человек, а программе предстоит лишь считать удары и набираться опыта. На основе какой технологии работает искусственный интеллект, нам пока не говорят. Издание Forbes предполагает, что программу разработала компания Jabbr, которая представляет статистику по боевым видам спорта. Но как бы не совершенствовались технологии, полностью заменить человека компьютер в боксе не сможет, уверен экс-чемпион мира Денис Лебедев: «Цифровизация неизбежна, все развивается бешенными темпами. Это, как ядерное оружие — у многих стран есть, а это такая штука, которая не нужна никакой стране. Вот и искусственный интеллект очень опасен. Если мы будем зависеть от него во всем, нам кранты. Нельзя полностью полагаться на это».

Найти тех, кто верит в будущее робота-рефери, пока непросто. Но, в конце концов, систему видеоповторов в спорте тоже приняли не сразу, а в футбол эти нововведения вообще пришли недавно. В любом случае сначала систему судейства на базе искусственного интеллекта нужно посмотреть в деле. Так что обратить внимание на противостояние Усик—Фьюри, точно стоит. Тем более что бой может получиться зрелищным, считает Денис Лебедев: «Усик — техничный боксер. Пытаться его перебоксировать бесполезно. Но навязать ему драку — вот это реальный шанс для победы. Фьюри может устроить драку, грязный бокс, а все остальное ерунда».

Российские телеканалы поединок за звание абсолютного чемпиона мира по понятным причинам не покажут, но пиратские сайты, как всегда, встретят всех поклонников бокса с распростертыми объятьями.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов