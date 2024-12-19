Путин: нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря и въезд в Сочи

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал ситуацию на дорогах в Сочи. Он заявил, что нужно решить ряд проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Сочи Фото: Мэрия Сочи

«Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, въезд в Сочи, уничтожить пробки, которые скапливаются на подходе к Адлеру, особенно в туристический сезон»,— сказал глава государства.

Сейчас в пробках на подъезде к Адлеру люди стоят часами. Владимир Путин пояснил, что это возникло потому, что когда готовились к олимпиаде, сначала сделали обход Сочи. Однако после этого оказалось, что дорога узкая. Теперь на ней сливаются и старый поток, и поток объезжающих Сочи.

«Это нужно расшить с тем, чтобы люди там в пробках не стояли»,— заключил президент.

Татьяна Ручкина