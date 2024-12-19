Назначен первый замруководителя управления СКР по Курганской области

Первым заместителем руководителя следственного управления СКР по Курганской области назначен Александр Миненков. Информация опубликована на сайте госоргана.

Господин Миненков в 2022-2008 годах работал в органах внутренних дел Курганской области. Замещал должности следователя, старшего следователя, начальника отделения. С 2008 по 2014 годы проходил службу в СКР по региону, следственном отделе по Кургану, в Лебяжьевском межрайонном следственном отделе в должностях заместителя руководителя и руководителя. С 2014 возглавлял второй отдел процессуального контроля, с 2019-го — первый отдел по расследованию особо важных дел.

Виталина Ярховска