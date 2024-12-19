На 80-м году жизни скончался тюменский судья в отставке Яков Костылев

В Тюменской области на 80-м году жизни скончался судья в почетной отставке Яков Костылев, сообщили в Судебном управлении Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сообщается, что Яков Костылев служил в должности судьи Тюменского районного народного суда Тюменской области с 1975 по 1988 годы. «Он обладал высоким профессионализмом при осуществлении правосудия. Был талантливым, отзывчивым и внимательным к своим коллегам»,– говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Сотрудники судебной системы региона выразили соболезнования.

Прощание состоится 20 декабря.