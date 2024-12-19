Бывший замначальника ИК-37 осужден к 12 годам колонии

Чусовской городской суд вынес приговор в отношении экс-заместителя руководителя ИК-37 Андрея Шварева, который был признан виновным в двух эпизодах взяточничества и превышения должностных полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Шварев.

Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Андрей Шварев.

Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

По версии следствия, Андрей Шварев получил взятку более 400 тыс. руб. от родственников одного из осужденных, а также часы Tissot. Кроме того, подсудимый незаконно передал заключенному телефон с доступом в интернет. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и штраф 5,5 млн руб.

Сам господин Шварев вину не признал. В ходе предварительного следствия и суда он изъявлял желание заключить контракт с Минобороны и отправиться на фронт, однако военные отказались делать это.