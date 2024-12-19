В Казани одобрили реставрацию дома, в котором выступал Владимир Маяковский

В Казани проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором выступал Владимир Маяковский 20–21 января 1927 года и 23 января 1928 года» получил положительное заключение. Информация об этом появилась на сайте Госэкспертизы Татарстана.

Двухэтажное здание располагается на ул. Горького, 13. Сейчас в доме находится Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина.

На объекте запланированы общестроительные работы и ремонт кровли. В здании также отремонтируют системы электро- и водоснабжения, водоотведения, системы пожаротушения, отопления, вентиляции, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации. В доме заменят инженерное и технологическое оборудование, среди которого оборудование музея и сцены.

Рабочие сделают архитектурное освещение фасада и наружное освещение. На объекте запланировано благоустройство территории и мероприятия для обеспечения доступа маломобильным гражданам.

Заказчиком выступает «Главстрой Татарстана». По данным портала Rusprofile, госучреждение ведет деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

Диана Соловьёва