В Индии при столкновении боевого катера с паромом погибли 13 человек

Боевой катер столкнулся с пассажирским паромом у побережья города Мумбай в Индии. В результате столкновения погибли 13 человек, 3 из них — военнослужащие флота, сообщает CNN.

Авария произошла, когда паром направлялся в Пещеры Элефанта — популярное туристическое место, расположенное в центральной части острова Гхарапури. По предварительным данным, которые обнародовал заместитель главного министра штата Махарштра Девендра Фаднавис, у боевого катера отказал двигатель. После столкновения началась поисково-спасательная операция: экстренные службы спасли 101 человека.

Господин Фаднавис выразил соболезнования родственникам погибших. Он обещал, что им выплатят по 500 тыс. рупий. Премьер-министр Индии Нарендра Моди позднее объявил, что национальный фонд помощи дополнительно выделит 200 тыс. рупий родственникам жертв, а пострадавшим — 50 тыс. рупий.