Суд лишил «Агрокомплекс» Ткачева 12 га земли в Каневском районе

Как стало известно «Ъ-Кубань», Арбитражный суд Краснодарского края отказал АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в признании права собственности на земельный участок площадью более 12 га в Каневском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что истец обратился в суд с заявлением к управлению Росреестра региона с требованием о признании незаконным решения об отказе в госрегистрации права собственности земельного участка площадью 122,5 тыс. кв. м в границах ЗАО ПЗ «Колос» (участок 1, секция 10). Категория спорной земли — земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — под многолетними насаждениями. В качестве третьего лица в деле привлекли администрацию Каневского района.

Агрокомплекс заявил в суде, что является арендатором спорной территории. Изначально земля была предоставлена в бессрочное пользование колхозу Калинина в составе земельного массива площадью 25,5 тыс. кв. м на основании госакта, выданного в 1980 году Каневским советом народных депутатов. По мнению заявителя, общество является правопреемником всех прав и обязанностей колхоза Калинина Каневского района в результате ряда реорганизаций. Общество обратилось в Росреестр с заявлением о госрегистрации права собственности в отношении спорного участка на основании свидетельства о праве собственности на землю, выданного комитетом по земельной реформе райадминистрации в 1992 году.

Однако Росреестр принял решение об отказе в регистрации права собственности на землю, так как представленные обществом документы не являются правоустанавливающими.

Суд решил, что оценка имеющейся в деле совокупности доказательств, в том числе письма заместителя главы администрации, не позволяет сделать вывод правопреемстве общества от акционерного сельскохозяйственного общества «Колос».

Ранее АО фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» выиграло в апелляционном суде спор с администрацией Краснодара об аренде земельного участка для строительства офисного здания.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» принадлежит семье бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Предприятие на рынке уже более 30 лет и владеет 22 организациями по производству пищевых продуктов в Краснодарском крае и Ростовской области. За прошлый год чистая прибыль АО составила почти 14 млрд руб. Основные направления деятельности «Агрокомплекса»: животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания и розничная торговля. Это один из крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России.

Тат Гаспарян