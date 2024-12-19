Пермские власти пояснили необходимость сноса ТЦ в центре Перми

Администрация Ленинского района прокомментировал свой иск о сносе ТЦ на ул. Ленина, 66. Как «Ъ-Прикамье» сообщили в районной управе, в ходе обследования были выявлены «признаки самовольной реконструкции объекта».

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С заявлением к ООО «Траст-Центр» администрация Ленинского района Перми обратилась 10 декабря текущего года. Одновременно муниципалитет приложил к нему ходатайство об обеспечении иска в виде запрета на регистрацию сделок с земельным участком по ул. Ленина, 66а, и двухэтажного здания кафе по этому же адресу. Администрация считает, что объект, находящийся в собственности ООО «Траст-Центр», является самовольной постройкой. Заявитель просит суд обязать общество снести здание в течение 60 дней после вступления решения суда в законную силу, а в случае неисполнения судебного акта взыскивать с ответчика по 1 тыс. руб. неустойки в сутки вплоть до фактического демонтажа объекта.

По данным ЕГРП, спорное здание по улице Ленина было построено в 2002 году. Его высотность составляет два этажа, а общая площадь — 304,8 кв. м. Сейчас на втором этаже здания располагается кафе «Центр плова», на первом — продуктовый магазин и салон цветов.

Владелец объекта ООО «Траст-Центр» зарегистрировано в Перми в 1999 году, компания занимается управлением собственным и арендованным имуществом. По итогам 2023 года общество отчиталось о прибыли в размере 5,54 млн руб. и чистом убытке 367 тыс. руб. С 11 декабря текущего года единственным владельцем «Траст-центра» является Сергей Турышев.