Открытие елочных городков, фестиваль «Казань Философская» и новогодний Open Space Market

Праздничный марафон мероприятий в Казани запустится с открытия елочных городков, в том числе центральной елки у Чаши. В Центре «Эрмитаж-Казань» можно будет посмотреть выставку старинных игрушек из собрания Музея уникальных кукол, а в галерее «Хазинэ» начнет работу выставка «Сплетение судеб» с работами художницы и мастерицы татарской кожаной мозаики Светланы Гарбузовой. Центр современной культуры «Смена» приглашает на фестиваль «Казань Философская» с лекциями о связи литературы и философии. А в «Меге» состоится новогодний маркет дизайнеров Open Space Market. Подробнее — в афише «Ъ».

Открытие елочных городков

С 21 декабря в общественных пространствах Казани стартуют праздничные открытия елочных городков. Представления с участием Деда Мороза и Снегурочки пройдут во всех районах города, а также В парках. Кроме того, 21 декабря в 16:00 на набережной Казанки откроется первая в городе экоелка, созданная из переработанного вторсырья. А 24 декабря у центра семьи «Казан» зажжет огни главная городская елка. В программе открытия — участие Деда Мороза и Снегурочки, выступление духового коллектива «Джаст Браз», солистов Казанской городской филармонии, заслуженной артистки Татарстана Анастасии Макаровой и группы «Амурус», а также барабанное шоу «Ноу Хау». Начало в 18:00.

Какие спектакли посмотреть

19 декабря в арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» начнется показ спектакля «Я, бабушка, Илико и Илларион». Спектакль по одноименному роману писателя Нодара Думбадзе повествует о жизни обычного грузинского села во время Великой Отечественной войны. Начало в 18:30, билет от 400 руб. (12+)

20 декабря в 19:00 в театре Камала покажут спектакль «Чертов тост» по пьесе классика татарской драматургии Туфана Миннуллина. Режиссер Лилия Ахметова по-новому открывает мир миннуллинской драмы для нового поколения зрителей. Героям постановки предстоит решить изменить или остаться верным самому себе. Стоимость билетов — от 330 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 20 декабря в 19:00 в театре Камала покажут спектакль «Чертов тост»

Фото: Группа в ВК: «Татарский театр имени Камала (ТГАТ им.Г.Камала)» 20 декабря в 19:00 в театре Камала покажут спектакль «Чертов тост»

Фото: Группа в ВК: «Татарский театр имени Камала (ТГАТ им.Г.Камала)»

20 декабря в 19:00 зрителей на театральной площадке «MON» состоится показ кукольного спектакля «Белый волк». В большой семье только и случаются неожиданные события. Особенно, если папа является падишахом: то маму крадет злой див, то теряются старшие братья. Главный герой отправляется на поиски братьев и встречает говорящего волка. Билеты для детей до 12 лет стоят 380 руб., для взрослых — 700 руб. (6+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 20 декабря состоится показ кукольного спектакля «Белый волк»

Фото: Официальный сайт театральной площадки «МON» 20 декабря состоится показ кукольного спектакля «Белый волк»

Фото: Официальный сайт театральной площадки «МON»

21 декабря в 18:30 Татарская филармония имени Тукая приглашает детей на музыкальный спектакль «Новогодние приключения Буратино». Сюжет истории начинается с карнавала в новогоднюю ночь. У Буратино есть золотой ключ, который он решает оставить под елкой, пока ждет Деда Мороза со Снегурочкой. Тем временем в городе появляются хитрые Кот Базилио и Лиса Алиса, которые находят ключ и ломают его пополам. Стоимость билетов — от 700 руб.

Какие спортивные события посетить

20 декабря казанский хоккейный клуб «Ак Барс» примет на льду «Татнефть Арены» минское «Динамо». Матч состоится в рамках сезона Чемпионата КХЛ. Начало в 19:30, билеты стоят от 1800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 20 декабря казанский хоккейный клуб «Ак Барс» примет на льду «Татнефть-арены» минское «Динамо»

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс» 20 декабря казанский хоккейный клуб «Ак Барс» примет на льду «Татнефть-арены» минское «Динамо»

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс»

25 декабря казанский «Уникс» сыграет с баскетбольной командой из Перми «Парма». Матч Единой лиги ВТБ пройдет в «Баскет-холле». Начало в 20:00, стоимость билетов — от 290 руб.

Какие выставки посетить

В галерее ES Gallery открылась проходит персональная выставка скульптора Альфиза Сабирова «THE TATARS: URMAN. Мифическая земля». В экспозицию вошли более 50 работ: это скульптуры, графика, ювелирные изделия и парфюм, разработанный по мотивам скульптур. Центральной частью выставки станет скульптура «Аю бала», которая отражает традицию воспитания сыновей в татарских семьях. Экспозиция работает до 10 февраля, вход на нее свободный.

В Центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Мир куклы. Игрушки, аксессуары и куклы XIX–XX веков из собрания Музея уникальных кукол». На выставке представлено более 400 старинных игрушек из Германии, Франции, США, ГДР и СССР из собрания Музея уникальных кукол. Среди экспонатов — редкие экземпляры: кукла-императрица, восковые фигурки, удивительные сервизы и многое другое. Каждый посетитель выставки получит аудиогид по выставке. Стоимость билета — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Мир куклы. Игрушки, аксессуары и куклы XIX–XX веков из собрания Музея уникальных кукол»

Фото: Официальный сайт: «Казанский Кремль» В Центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Мир куклы. Игрушки, аксессуары и куклы XIX–XX веков из собрания Музея уникальных кукол»

Фото: Официальный сайт: «Казанский Кремль»

20 декабря в 16:00 в галерее «Хазинэ» откроется выставка «Сплетение судеб» двух поколений художников. На ней представят работы художницы и мастерицы татарской кожаной мозаики Светланы Гарбузовой, а также совместные произведения с ее матерью — народной художницей Татарстана Софией Кузьминых. Наибольших успехов Светлана Гарбузова достигла в развитии искусства татарской кожаной мозаики. Эта уникальная техника, не встречающаяся в творчестве других народов, завоевала мировую известность своими высокими художественными свойствами. В день открытия вход на выставку бесплатный, а затем — по билетам за 600 руб.

Чем заняться еще

19 декабря на театральной площадке MON пройдет вечер современной хореографии «И весь этот бред тоже / Tartar». В программе — новые работы хореографа Антона Вдовиченко из петербургской студии «Сдвиг» и казанских хореографов Нурбека Батуллы, Маши и Марселя Нуриевых. Сразу после показа исследовательница танца Ольга Угарова проведет паблик-ток со зрителями и танцовщиками «Где заканчивается Я, и начинается моя Маска». Начало в 19:00, билет можно купить за 900 руб. (18+)

20 декабря в Центре современной культуры «Смена» пройдет фестиваль «Казань Философская» с лекторием, посвященным связи литературы и философии. В 16:15 кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии КФУ Владимир Юринов проведет лекцию «"Нос" и "Капитал" Маркса». А в 17:15 на лекции «Исследование как приключение: образ автора в теоретическом тексте» кандидат философских наук, доцент кафедры общей философии КФУ Евгений Маслов рассмотрит модели самовосприятия автора теоретического текста. Вход по бесплатной регистрации.

С 20 по 22 декабря в «Меге» будет проходить новогодний Open Space Market. В программу большого маркета российских дизайнеров войдут лекции, мастер-классы, диджей-сеты, музыкальные выступления и не только. Посетить мероприятие можно будет все три дня с 11:00 до 20:00. Стоимость входа — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 20 по 22 декабря в «Меге» будет проходить новогодний Open Space Market

Фото: Группа в ВК: «Open space market» С 20 по 22 декабря в «Меге» будет проходить новогодний Open Space Market

Фото: Группа в ВК: «Open space market»

22 декабря с 10:00 до 14:00 на веранде «Меги» пройдет «Колли-фест» для владельцев и любителей собак породы колли. В программу войдут лекции, консультации со специалистами, любительские соревнования и конкурсы. Вход по бесплатной регистрации.

21 декабря в 18:00 в Галерее современного искусства пройдет лекция «Новый год глазами современных художников», которая предлагает зрителям отправиться в увлекательное праздничное путешествие, и рассмотреть, как новогодняя тематика отражается в искусстве XX и XXI века. Слушатели узнают, как художники через живопись и другие формы искусства передают символику этого праздника, его связи с личными и коллективными переживаниями. Лектором выступит старший научный сотрудник музея Алиса Хрусталева. Стоимость билета — 100 руб. (12+)

21 декабря в ИТ-парке пройдет лекция «Свобода воли с точки зрения психиатра» в рамках научного лектория Milmax Science. Спикер — врач-психиатр, кандидат медицинских наук, психотерапевт, клинический психолог, доцент ИФМиБ КФУ Александр Граница. На лекции он расскажет, как различные психические расстройства могут искажать восприятие выбора и ответственности. Начало в 18:30, билет стоит 300 руб. (12+)

22 декабря с 10:30 до 12:00 на парковке под мостом «Миллениум» на набережной Казанки будет работать финальный в этом году мобильный пункт приема вторсырья от сообщества «ЭкоЛогично». Казанцы смогут сдать макулатуру, ПЭТ-бутылки, мягкий и фольгированный пластик, технику и другие предметы на переработку. Также жители могут принести книги и журналы, одежду в хорошем состоянии, рабочую технику, кухонные принадлежности.

22 декабря в Казанском цирке покажут «чудесатую» цирковую сказку «Лабиринт», подготовленную совместно с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре. Это представление по мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». По сюжету Алиса, пытаясь собрать странички книги, разбросанные порывом ветра, оказывается в волшебной стране, где встречает Белого кролика и ныряет вслед за ним в лабиринт. Показы в 11:00 и 15:00, билеты от 1500 руб.

22 декабря в 18:30 Stand Up Kazan приглашает на сольный концерт резидента клуба Булата Ханмурзина. Участник множества комедийных фестивалей и комик со своим стилем выступит с программой «Мои истории». Начало в 20:30, билеты от 500 руб. (18+)

25 декабря в 19:00 в Центре современной культуры «Смена» пройдет лекция «Годар: бесконечная революция». Спикером выступит Алексей Мелихов — кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы КФУ. Он расскажет о личности режиссера Жана-Люка Годара, его убеждениях и влиянии, которое он оказал на мировое кино, и его знаковых работах — «На последнем дыхании», «Банда аутсайдеров», «Жить своей жизнью» и других. Билет стоит 200 руб. (16+)

Что смотреть в кино

23 декабря «Синема 5» устроит спецпоказ музыкального байопика «Быть лучше: История Робби Уильямса» о культовом британском исполнителе. Фильм представит психолог Карина Бадикова — она поможет разобраться, что чувствует человек, когда достигает пика славы. Фильм представит психолог Карина Бадикова. Начало в 19:00, стоимость билета — 600 руб. (18+)

В российский прокат выходит комедия «Совсем ошалели». По сюжету Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его подругой. Чтобы романтический уикенд не обернулся для обеих пар сущим кошмаром, Ольга и Федор решают скрыть, что когда-то они были женаты. (16+)

С 19 декабря в кинотеатрах можно будет посмотреть продолжение главной новогодней кинофраншизы «Елки 11». В новой части судьбы многих людей из разных уголков страны снова переплетаются самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Всем им предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами. (6+)

Гузель Ахметгалиева