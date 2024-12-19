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обновлено 13:42

Вокруг Азовского моря проложат кольцевую дорогу

Президент России Владимир Путин во время прямой линии сообщил о намерении построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря. Проект планируется реализовать по образцу трассы «Таврида» в Крыму.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В целях реализации транспортного проекта «Азовское кольцо» завершено строительство первого отрезка дороги длиной 40 км, связывающего Таганрог Ростовской области с Мариуполем. Владимир Путин отметил, что проектирование и строительство других участков трассы продолжаются.

Строительство «Тавриды» началось в мае 2017 года и включало семь этапов. Работы по шести стадиям прошли на территории Крыма, а последний этап провели в границах Севастополя.

На трассе возвели 19 разноуровневых развязок для связи с региональными и местными дорогами, а также 96 мостов и путепроводов. Для автомобилистов вдоль магистрали организовали 12 зон сервиса с автозаправками, точками питания, магазинами и площадками для детей.

Фил Златов

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