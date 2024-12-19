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Главе СК РФ доложат об отсутствии тепла в многоквартирном доме в Казани

Председатель Следственного комитета России поручил проверить информацию о ненадлежащем теплоснабжении многоквартирного дома в Казани. Об этом рассказали в Информационном центре СК РФ.

Главе СК РФ доложат об отсутствии тепла в многоквартирном доме в Казани

Главе СК РФ доложат об отсутствии тепла в многоквартирном доме в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Главе СК РФ доложат об отсутствии тепла в многоквартирном доме в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В СМИ появилась информация, что в часть квартир жилого дома на ул. Карла Маркса не поступает тепло. Это произошло после проведения ремонтных работ. Жители дома, среди которых семьи с детьми и пенсионеры, замерзают. Сообщается, что обращения в управляющую компанию не принесли результатов.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому провести процессуальную проверку и представить доклад о результатах.

Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Диана Соловьёва

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