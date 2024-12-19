В УВЗ назвали фейками сообщения о срочной эвакуации и взрыве на заводе

Уралвагонзавод (Нижний Тагил, Свердловская область) сообщил о распространении фейковых сообщений, в которых призывают к срочной эвакуации и угрозе взрыва на заводе. Представители УВЗ опубликовали скриншоты фейковых сообщений, где говорится, что «до взрыва остались считанные минуты», одно из сообщений было отправлено в 13:39.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ Фото: Андрей Колесников, Коммерсантъ

«На Уралвагонзаводе продолжают с улыбкой и спокойствием наблюдать за тщетными попытками умственно ограниченных особей своими хилыми попытками в рассылках привлечь внимание перед прямой линией президента. Благодаря этому напоминаем, что официальные уведомления УВЗ не распространяются через социальные сети»,– говорится в сообщении завода.

АО «Уралвагонзавод» выпускает танки, машины разминирования, дорожно-строительные машины и железнодорожные вагоны. На мощностях УВЗ выпускается танк Т-14 на платформе «Армата», танк Т-90М «Прорыв», модернизированный танк Т-72Б3М. 100% акций корпорации принадлежат госкорпорации «Ростех».

19 декабря в 14:00 по времени Екатеринбурга началась прямая линия, совмещенная с итоговой пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина.