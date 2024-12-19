СМИ: Турция объяснила оговоркой заявление Госдепа о перемирии с курдами в Сирии

Турция не вела переговоров с курдскими «Демократическими силами Сирии» (СДС), действующими на северо-востоке Арабской Республики, заявил TRT Haber источник в турецком оборонном ведомстве. Так он прокомментировал сообщение представителя Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что при поддержке США достигнуто соглашение о прекращении огня в районе сирийского города Манбидж.

«Турция не ведет каких-либо переговоров с террористическими группировками (курдскими силами.— ''Ъ''). Что касается заявления представителя Госдепа, то мы полагаем, что это была оговорка»,— сказал собеседник TRT Haber.

Поддерживаемые США СДС — многонациональный альянс, преимущественно состоящий из сирийских курдов — контролировали большую часть провинций на северо-востоке Сирии. В последние недели они понесли потери в результате наступления фракции Сирийской национальной армии — близкой к Турции военной платформы. В частности, СДС утратили контроль над Манбиджем.

18 декабря Мэтью Миллер заявил, что режим прекращения огня между протурецкими силами и СДС удалось продлить до конца недели при посредничестве Вашингтона. Тем временем командование СДС выступает за создание демилитаризованной зоны в городе Кобани на северо-востоке Сирии под контролем США.

О позиции Турции в Сирии после смены власти — в материале «Ъ» «Сирия превращается в протекторат Турции».

Лусине Баласян