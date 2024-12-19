Из подпольной нарколаборатории в Ростовской области изъяли 3,5 кг мефедрона

На территории арендованного частного дома в Красносулинском районе обнаружили подпольную нарколабораторию по производству мефедрона. Из наркоцеха изъяли 3,5 кг «синтетики», лабораторное оборудование и полимерные канистры с прекурсорами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Организатором производства наркотиков является 24-летний ростовчанин, а распространителем — ранее судимый 26-летний житель Аксая. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство, перевозка и сбыт наркотических средств»).

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ева Китаева