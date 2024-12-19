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В Башкирии «репродуктивная» диспансеризация выявила 12 тысяч заболеваний

Во время диспансеризации взрослых для оценки репродуктивного здоровья в Башкирии зарегистрировано более 20,5 тыс. случаев заболеваний, из которых около 12 тыс. выявлены впервые, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики со ссылкой на министра Айрата Рахматуллина. В их числе 22 случая рака и 361 случай инфекций, передающихся половым путем.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

На первом этапе диспансеризации пациенты проходят анкетирование для оценки факторов риска, а также консультации у гинеколога и уролога. При выявлении отклонений врачи назначают дополнительные методы исследования. По словам господина Рахматуллина, с начала года первый этап диспансеризации прошли 413,5 тыс., второй этап — 66,2 тыс. человек.

Диспансеризация репродуктивного здоровья стартовала в России в этом году. Программа рассчитана на шесть лет. Планируется обследовать 30% взрослого населения в возрасте от 18 до 49 лет.

Майя Иванова

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