На обслуживание общественных туалетов в Уфе направят до 28 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 28 декабря намерено выбрать подрядчика обслуживания общественных туалетов, туалетов модульного типа, биотуалетов и контейнеров в 2025 году, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 28 млн руб., его профинансируют из городского бюджета.

В течение года подрядчик должен обеспечивать туалеты санитарно-гигиеническими средствами, проводить в них уборку и поддерживать чистоту (чистить раковины, зеркала, протирать батареи, мыть двери, стены, полы, окна и так далее). Общественные туалеты расположены в том числе на Набережной улице (под этнопарком Ватан, около СОК «Юность», стелы «Город трудовой доблести»), на Сергиевском, Южном и Северном кладбищах, в парке Якутова, в «Уфимском ожерелье», около водонапорной башни. Туалеты типа «Париж» — в парке Победы и парке Волна, типа «Лондон» — на площади Салавата Юлаева и так далее.

Майя Иванова