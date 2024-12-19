Прокуратура Чувашии выявила нарушения в работе трех управляющих компаний Канаша: «Коммунальные услуги», «Свобода» и «Проспект». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Канаше выявили нарушения при подаче тепла в трех управляющих компаниях

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Канаше выявили нарушения при подаче тепла в трех управляющих компаниях

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Чувашии провела проверку по обращению жительницы дома по ул. 30-лет Победы. Подача тепла в многоквартирный дом началась с 10 октября, но в часть комнат квартиры заявителя отопление не поступило. В итоге тепло во всей квартире появилось только 13 ноября.

Прокурорская проверка обнаружила, что управляющая организация «Коммунальные услуги» не принимала активных мер по устранению проблемы. Тепло не поступало из-за завоздушивания одного из контуров системы отопления. Проверка также показала нарушения при рассмотрении заявок об отсутствии тепла жителей других управляемых домов по ул. 30 лет Победы, мкр. Восточный и ул. Тельмана.

Канашская межрайонная прокуратура внесла представление в адрес директора «Коммунальных услуг». Должностное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Директора также обязали произвести перерасчет платы за отопление.

В адрес трех управляющих компаний, где выявили нарушения, внесли представления, ответственные работники привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности Госжилинспекции Чувашии. Сообщается, что сотрудники дали ответ на обращение уже после того, как отопление появилось в квартире. Прокуратура в адрес руководителя Госжилинспекции Чувашии внесла представление. На должностное лицо возбудили дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ.

По данным портала Rusprofile, компания «Коммунальные услуги» с уставным капиталом 520 тыс. руб. зарегистрирована в Канаше в 2023 году. Выручка организации по итогам прошлого года составила 38 млн руб. Компания «Свобода» в 2023 году имела выручку 18 млн руб. Организация «Проспект» в прошлом году получила 17 млн руб. в качестве выручки. Обе компании имеют уставной капитал в 10 тыс. руб.

Диана Соловьёва