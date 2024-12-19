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Путин рассказал, как Кубанский казачий хор пел на немецком язык

Президент России Владимир Путин во время прямой линии вспомнил курьезный случай из жизни, связанный с Кубанским казачьим хором.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин рассказал, что на дне рождении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера все песни были на английском, а не на немецком. Единственным коллективом, который исполнил песню на родном для именинника языке, стал Кубанский казачий хор, который Владимир Путин привез с собой.

Президент рассказал, что когда поинтересовался у кубанских артистов, откуда они знают песню на немецком, они ответили, что из уважения к немцам и принимающей стороне хор выучил песню по дороге.

Татьяна Ручкина

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