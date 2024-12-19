В Волгоградской области раскрыли получателей государственных научных грантов

В Волгоградской области стали известны получатели государственных научных грантов за текущий год. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Среди получателей губернаторских грантов в 1 млн руб. десять проектов вузов и научных организаций. Средства на научные изыскания достанутся ученым из ВолгГМУ, ВолгГТУ, ВолГУ, ВГСПУ, ООО «ЦМИТ Биопечать», Волгоградской медицинской палаты.

ВолгГМУ удостоен трех грантов, как и ВолгГТУ. Деньги задействуют для разработки пищевых добавок, асфальтогранулобетонных смесей и препаратов для терапии нейропатической боли.

Специалисты из ВолГУ реконструируют архитектурные памятники, в ВГСПУ посвятят время эколого-краеведческому просвещению и исследованию растительного мира. Центр «Биопечать» разработает программное обеспечение для помощи страдающим глаукомой, а НП «Волгоградская медицинская палата» займется изучением болезни печени.

Павел Фролов