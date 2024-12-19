В Челябинске предложение квартир в новостройках выросло на 20%

По итогам ноября предложение квартир в челябинских новостройках увеличилось на 20% по сравнению с октябрем. Более серьезную динамику роста продающегося первичного жилья показали только Липецк (+32% за месяц), Махачкала (+26%), Ижевск (+23%) и Астрахань (+22%), сообщает «Авито Недижимость».

Спрос в ноябре по сравнению с октябрем в среднем по стране увеличился на 0,2%. Сильнее всего за месяц активность потенциальных покупателей первичного жилья выросла в Краснодаре (+41%), Туле (+28%) и Липецке (+25%). В Челябинске интерес к квартирам в новостройках увеличился на 7%. При этом цены в среднем по России повысились на 0,6%. Дороже всего первичную недвижимость можно приобрести в Москве (22,4 млн руб.), Сочи (19,7 млн руб.) и Казани (11,4 млн руб.) В Челябинске средняя стоимость квартир в новостройках составляет 6,9 млн руб.

Виталина Ярховска