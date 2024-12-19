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Челябинский радиозавод разработал систему для защиты городов от беспилотников

Челябинский радиозавод «Полет» (входит в госкорпорацию Ростех) представил комплексную зональную систему защиты от беспилотников для регионов и городов. В основе системы лежит разработка «Сфера», применяющаяся в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба Ростеха.

Генеральный директор «Полета» Алексей Науменко сообщил, что комплекс «Сфера» показал высокую эффективность, нейтрализовав более десяти боевых дронов противника. В ноябре 2023 года модификация «Сфера-МБ» прошла испытания в НИИ Минобороны РФ и была включена в реестр рекомендуемых изделий для борьбы с беспилотниками.

Система способна обнаруживать и подавлять различные типы беспилотников. Модульность позволяет масштабировать защиту от одного объекта до всего города.

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