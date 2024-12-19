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В Чайковском продлили выплаты уходящим на СВО контрактникам

Депутаты Думы Чайковского городского округа сохранили до конца 2025 года единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для участников специальной военной операции (СВО), заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Средства контрактникам, которые уходят в зону проведения СВО, будут выплачивать из резервного фонда муниципалитета.

Ранее такое же решение о продлении выплат контрактникам приняли депутаты дум Кунгурского и Чернушинского округов.

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