В Чайковском продлили выплаты уходящим на СВО контрактникам

Депутаты Думы Чайковского городского округа сохранили до конца 2025 года единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для участников специальной военной операции (СВО), заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Средства контрактникам, которые уходят в зону проведения СВО, будут выплачивать из резервного фонда муниципалитета.

Ранее такое же решение о продлении выплат контрактникам приняли депутаты дум Кунгурского и Чернушинского округов.