В Анталье суд оставил под стражей россиянку, бросившую ребенка в аэропорту

В Анталье прошло первое судебное слушание по делу россиянки Екатерины Бурназкиной, бросившей новорожденную в аэропорту города. Суд оставил женщину под стражей. Второе слушание планируется 19 февраля 2025 года.

«Суд продлил содержание под стражей для Екатерины Бурназкиной. В отношении ее матери мера пресечения снята, и она отпущена на свободу»,— рассказала ТАСС адвокат подсудимой Айшегюль Кюбра Полат.

ЧП случилось 13 октября. Женщина родила ребенка на территории аэропорта, после чего оставила его в одном из помещений и собиралась вылететь в Россию. Россиянка и ее мать были задержаны на паспортном контроле. В генконсульстве РФ в Анталье заявили, что возбуждено уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности. Адвокат утверждала, что 18-летняя Бурназкина не знала о своей беременности.