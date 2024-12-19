Банк Уралсиб реализовал концепцию «гибкого офиса» на крупнейшей площадке в Уфе, в результате этого проекта одно из самых заметных зданий банка (ул. Крупской, 9), было трансформировано в современный коммерческий бизнес-центр. Модель «гибкого офиса» подразумевает эффективное сочетание очного и дистанционного форматов работы, а также совместное использование единого офисного пространства и рабочих мест сотрудниками различных подразделений, работающих в гибком графике.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Подразделениям банка эта модель позволяет управлять расположением отдельных сотрудников и целых команд в формате «workplace as a service»*, а для банка в целом - открывает новые возможности для управления активами и эффективного использования собственной недвижимости.

Первые масштабные мероприятия по внедрению новых форматов работы банк запустил 4,5 года назад, в разгар пандемии. «Пандемия COVID-19 стала глобальным вызовом для всей экономики и для банковской отрасли, вынудив нас оперативно перестраивать подходы к организации труда. Для банка это стало отправной точкой для внедрения гибких форматов работы. В разгар пандемии это казалось невероятным, но сейчас уже очевидно, что в условиях удаленной работы мы существенно повысили эффективность процессов при одновременном снижении потребности в офисных площадях», - отмечает старший вице-президент по стратегическому развитию Банка Уралсиб Андрей Болдин.

В отличие от многих игроков рынка, банк не стремится массово возвращать сотрудников в офис. Вместо этого сегодня реализуется подход, который учитывает как интересы банка, так и пожелания и возможности практически каждого работника. Гибкость стала основой нового формата, который не только удобен для сотрудников, но и отвечает современным требованиям бизнеса, включая вопросы информационной безопасности и управления технологиями.

В результате банк существенно оптимизировал инфраструктуру, начав с отказа от аренды значительного количества офисных площадей в Москве - в нескольких бизнес-центрах в разных районах, общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. Это стало не только экономически выгодным шагом, но и продемонстрировало, что даже крупные компании могут адаптироваться к новым реалиям без ущерба для производительности.

Следующий большой проект – реализация формата «гибкого офиса» в Уфе, который затронул более двух тысяч рабочих мест. Для его реализации была проделана масштабная работа, в том числе: организованы современные пространства, адаптированные для новых форматов работы – от индивидуальных рабочих зон до комфортных мест для командного взаимодействия; внедрено мобильное приложение для бронирования рабочих мест, позволяющее сотрудникам самостоятельно планировать свой рабочий график; созданы центры обработки данных (ЦОДы) нового формата, обеспечивающие надежность и безопасность данных. Эти решения не только улучшили рабочий процесс, но и позволили существенно повысить эффективность управления недвижимостью: площадка на Крупской, 9 стала современным офисом в сердце делового центра Уфы, предоставляющей рабочие места бизнесу разного масштаба, в том числе самым знаковым компаниям Республики.

Оптимизация офисных пространств идет одновременно с глубокой интеграцией гибких режимов работы в операционные и кадровые процессы. Банк продолжает поддерживать удаленную работу сотрудников, сохраняя гибкость, которую ценят многие специалисты, особенно в ИТ-сфере. Развитие офисных пространств – часть масштабной программы развития банка, включающей как модернизацию и масштабирование ИТ-инфраструктуры, так и внедрение гибких методов работы распределенных команд.

«Проект в Уфе стал примером успешного внедрения инновационных решений, которые не только отвечают требованиям времени, но и формируют новое понимание офисной работы, мы будем масштабировать этот подход на других наших крупных площадках по всей стране, включая Москву. «Гибкий офис» – это реальность, в которой сочетаются удобство, эффективность и экономическая выгода», – резюмировал Андрей Болдин.

Справка:

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»