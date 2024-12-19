Проектор, кресло и духи — чего хотят от Деда Мороза россияне

73% россиян уже купили подарки к Новому году. 22% определились с тем, что будут дарить, остальные пока не планировали варианты поздравления, говорит исследование аналитического центра «АльфаСтрахование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Поздравлять планируют в первую очередь супругов и детей. Причем 67% стараются учитывать пожелания и следят за предпочтениями близких. 24% ориентируются только на собственный вкус. 9% спрашивают о желаемых подарках напрямую.

58% участников исследования обратили внимание, что предпочтения в подарках изменились. Из наиболее стандартных по-прежнему популярны духи. Их планируют дарить 15% респондентов. Причем 6% порадуют одаряемых селективной парфюмерией. Предметы интерьера и мебели в списке подарков у 28% опрошенных. Из них наиболее популярны кресла (12%), наборы посуды и вазы (8%), лампы и торшеры (3%), журнальные столики (2%).

31% подарят различную технику. Телефоны вышли из лидеров и уступили место проекторам и умным часам (9 и 10%). Из необычных подарков опрошенные выделили винные холодильники (1%), холодильники для косметики (2%), проигрыватели для виниловых пластинок и ретро фотоаппараты (2%). Телефоны и планшеты планируют покупать в подарок родным всего 5% респондентов.

Популярны в качестве подарка книги (5%), различные предметы для творчества (4%), одежда (3%) и аксессуары (3%). Ювелирные украшения подарят 2% опрошенных.

Среди нематериальных подарков лидируют билеты в театр (4%), на эксклюзивные экскурсии (4%), а также в небольшие туристические поездки (3%). 11% опрошенных дарят близким чек-апы, полисы ДМС, а также генетические тесты.

54% опрошенных планируют потратить на все подарки от 20 до 30 тыс. руб. 24% от 10 до 20 тыс. 17% от 30 до 50 тыс. 4% заложили на эти траты более 100 тыс. руб. Самые крупные траты из этой суммы идут на подарок родителям, супругам и детям.