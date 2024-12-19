Politico: в США опасаются утечек из-за отказа Трампа от защищенных средств связи

Американские чиновники опасаются возможной утечки данных, поскольку переходная команда избранного президента США Дональда Трампа отказывается использовать защищенные способы передачи информации, пишет Politico со ссылкой на источники. По их словам, команда республиканца пользуется личной электронной почтой, из-за чего сотрудники ведомств все чаще настаивают на передаче документов в ходе личной встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Yuki Iwamura / AP Дональд Трамп

Фото: Yuki Iwamura / AP

По словам собеседников Politico, команда Дональда Трампа отказалась от использования правительственных адресов электронной почты и защищенных устройств. Чиновники опасаются передачи «чувствительной информации на какой-то сервер в Мар-а-Лаго (резиденция Дональда Трампа.— ''Ъ''), когда существует столько опасений, связанных с кибератаками», заявил источник газеты.

На этом фоне Белый дом направил федеральным ведомствам инструкцию, в которой призвал «быть предусмотрительными» при коммуникации с переходной командой Дональда Трампа. Власти рекомендовали настаивать на личных встречах или потребовать от членов команды республиканца «подтвердить, что используемые ими сервисы соответствуют государственным стандартам безопасности».

Лусине Баласян