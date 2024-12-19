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СКФУ, СтГАУ, СтГМУ, РУДН, ДВФУ, Санкт-Петербургская академия художеств: где учатся ставропольцы с помощью льготных кредитов

В этом году жители Ставропольского края взяли в Сбере около 1,2 тысячи льготных кредитов со ставкой 3% на обучение в российских вузах и колледжах. Это в 1,5 раза больше, чем было оформлено за такой же период 2023 года.

Так, ставропольцы начали или продолжили свое обучение с помощью образовательного кредита в таких вузах, как РУДН, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургская академия художеств, ДВФУ, СГТУ имени Гагарина Ю. А., НГЛУ и многих других. В Ставропольском крае они выбрали учебные заведения Ставрополя, Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Невинномысска, Буденновска.

В процессе всего обучения и девять месяцев после него студенты выплачивают только часть процентов по кредиту, что позволяет сконцентрироваться на занятиях. Затем на полный возврат средств у них есть 15 лет. При желании погасить кредит можно досрочно, без каких-либо комиссий и переплат.

Роман Чеканов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«Льготный кредит расширяет образовательный горизонт и позволяет выбрать профессию исходя из способностей и желания, а не из финансовых возможностей. Среди ставропольцев эта мера господдержки становится все популярнее. В этом году жители края взяли в общей сложности около 220 млн рублей льготных образовательных кредитов с пониженной ставкой. Спектр направлений обучения огромен: сельское хозяйство, медицина, образование, промышленность, ИТ, финансы, авиация, искусство. Большинство студентов предпочли учиться в родном регионе. Например, они выбрали СКФУ, СтГАУ, СтГМУ, ПГУ. Но некоторые ребята получают профессию в образовательных организациях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Саратова, Астрахани, Ростова-на-Дону, Волгограда и многих других городов».

Напомним, одно из главных преимуществ льготного образовательного кредита кроется в пониженной ставке: она составляет всего 3%, поскольку большую часть процентов за заемщика оплачивает государство. Денежные средства можно направить на оплату семестра или же всего периода обучения в аккредитованных российских высших и средних специальных учебных заведениях. Заем доступен студентам от 14 лет, и для его получения не нужно работать. При этом несовершеннолетним студентам нужно письменное согласие родителей.

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