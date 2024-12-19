Кубань попала в десятку регионов по числу людей с избыточным весом

Краснодарский край попал в топ-10 регионов России по приросту людей с избыточным весом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу «Финэкспертиза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Лидером по количеству жителей с лишним весом стал Севастополь с показателем 36,3%. За ним следуют Калининградская область (32,1%), Чукотка (26,1%), Тува (25%) и Югра (23,2%). В десятку регионов также вошли: Якутия, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Мурманская область.

Вместе с тем в 40 субъектах РФ отмечено снижение числа людей с избыточным весом. Наибольшее сокращение показателей зафиксировали на Сахалине (около 33%), в Архангельской и Астраханской областях (на 21%). Более чем на 10% уменьшилась доля в Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Кировской, Тульской и Амурской областях, а также в Карелии.

Как отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, за пятилетний период россияне стали ответственнее относиться к своему питанию и здоровью. По данным исследования, в 1,6 раза выросло потребление поливитаминов, а количество курильщиков сократилось на 16%.

При этом 60% россиян старше 14 лет употребляют менее литра воды в день, а треть граждан изучает информацию на этикетках продуктов перед покупкой.

Нурий Бзасежев