Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кубань попала в десятку регионов по числу людей с избыточным весом

Доля россиян с избыточным весом достигла 62,5%

Краснодарский край попал в топ-10 регионов России по приросту людей с избыточным весом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу «Финэкспертиза».

Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Лидером по количеству жителей с лишним весом стал Севастополь с показателем 36,3%. За ним следуют Калининградская область (32,1%), Чукотка (26,1%), Тува (25%) и Югра (23,2%). В десятку регионов также вошли: Якутия, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Мурманская область.

Вместе с тем в 40 субъектах РФ отмечено снижение числа людей с избыточным весом. Наибольшее сокращение показателей зафиксировали на Сахалине (около 33%), в Архангельской и Астраханской областях (на 21%). Более чем на 10% уменьшилась доля в Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Кировской, Тульской и Амурской областях, а также в Карелии.

Как отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, за пятилетний период россияне стали ответственнее относиться к своему питанию и здоровью. По данным исследования, в 1,6 раза выросло потребление поливитаминов, а количество курильщиков сократилось на 16%.

При этом 60% россиян старше 14 лет употребляют менее литра воды в день, а треть граждан изучает информацию на этикетках продуктов перед покупкой.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...