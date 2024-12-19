Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В субботу из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички

21 декабря, в субботу, из Казани в аэропорт запустят дополнительные электропоезда из-за проведения концерта в «Казань Экспо». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В субботу из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички

В субботу из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В субботу из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Электричка №7602 направится от станции «Казань» в 15:50. Время прибытия на станцию «Аэропорт» запланировано на 16:10. Состав №7603 последует в обратном направлении в 16:20, в 16:40 он приедет в Казань.

Поезда будут ездить без промежуточных остановок. Подробнее о маршрутах можно узнать на сайте пригородной пассажирской компании или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...