21 декабря, в субботу, из Казани в аэропорт запустят дополнительные электропоезда из-за проведения концерта в «Казань Экспо». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В субботу из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В субботу из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Электричка №7602 направится от станции «Казань» в 15:50. Время прибытия на станцию «Аэропорт» запланировано на 16:10. Состав №7603 последует в обратном направлении в 16:20, в 16:40 он приедет в Казань.

Поезда будут ездить без промежуточных остановок. Подробнее о маршрутах можно узнать на сайте пригородной пассажирской компании или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Диана Соловьёва