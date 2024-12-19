«Количество уголовных дел по врачебным ошибкам останется прежним»

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, декриминализирующий работу врачей, следует из электронной базы нижней палаты. Статья 238 Уголовного кодекса о работах или услугах, не отвечающих требованиям безопасности, не будет распространяться на процесс оказания медпомощи. О последствиях такого решения рассуждает юрист, заместитель председателя экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае, директор Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук.

Николай Чернышук

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«Законопроект о декриминализации медицинской деятельности №670471-8 рассматривался в Государственной Думе с 12 июня 2024 года и был принят 17 декабря 2024 года. Что является довольно коротким периодом для рассмотрения законопроекта и прохождения им всех стадий согласования

В случае одобрения законопроекта Советом Федерации и после подписания президентом документ будет опубликован с указанием даты вступления в законную силу. С этого момента 238 статья Уголовного кодекса РФ не может быть применена к медицинским работникам.

Кроме этого, уголовные дела, которые расследуются в отношении медицинских работников по ст.238 УК РФ, должны быть прекращены либо переквалифицированы.

Некоторые вопросы вызывает формулировка вносимых изменений. Определение понятий “медицинская помощь” и “медицинская услуга” приводится в статье 2 Федерального закона от 21.11.2011 N323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. В указанной статье медицинская услуга сформулирована как часть медицинской помощи.

Практика показывает, что статья 238 УК РФ чаще применялась к медработникам частной сферы здравоохранения при заключении договора и осуществлении гражданско-правовых отношений. В случае принятия поправок запрет на применение 238 статьи УК РФ будет распространяться на все виды медицинской помощи.

К чему это приведет? Полная декриминализация медицинской деятельности невозможна по своей сути, иначе бы это означало выдачу индульгенций на все виды преступлений. Статья 238 УК РФ пользовалась “популярностью” среди следователей Следственного комитета в связи с тем, что была наиболее тяжкой из всех применимых в случае врачебной ошибки, срок давности привлечения к ответственности составляет 10 лет. Другие “популярные” статьи — 109 (причинение смерти) или 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) — учитывают форму вины без умысла, являются преступлениями небольшой тяжести, срок давности по которым составляет всего два года. Большинство уголовных дел по статьям 109 и 118 УК РФ прекращаются за истечением сроков давности, не доходя до суда, на стадии расследования.

Предсказуемо, что при исключении из 238 статьи УК РФ нарушений при оказании медицинской помощи повлечет за собой переквалификацию по статьям 109 и 118 УК РФ, что сократит срок привлечения к уголовной ответственности. Длительность расследования сейчас в основном зависит от сроков проведения судебно-медицинской экспертизы, которая часто проводится более двух лет, после чего дело закрывается по нереабилитирующим основаниям.

Количество уголовных дел по врачебным ошибкам останется прежним, при этом можно точно утверждать, что обвинительных приговоров будет меньше за счет прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности привлечения.

Большинство медицинских работников не разбираются в юридических тонкостях и проблемах квалификации ятрогенных преступлений. Угроза уголовной ответственности медицинских работников явно преувеличена в профессиональном сообществе без учета дифференциации статей Уголовного кодекса.

Избирательная декриминализация статьи уголовного кодекса в отношении медицинских работников будет уравновешена правоприменительной практикой. Как один из вариантов соблюдения баланса интересов, уголовные дела по ятрогенным преступлениям будут расследоваться быстрее».