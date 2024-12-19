«Ростсельмаш» представил первую автоматическую коробку передач для тракторов

Донское машиностроительное предприятие ГК «Ростсельмаш» разработал первую в России автоматическую коробку передач (АКПП) типа Powershift для тяжелых тракторов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Изобретение отправлено на стендовые испытания, что является важным этапом перед его внедрением в серийное производство. Коробка передач обладает высокой производительностью и эффективной передачей мощности от двигателя. Она имеет 16 передач вперед и четыре назад, включая девять рабочих передач в диапазоне от 7 до 20 км/ч.

В 2025 году RSM PowerShift пройдёт полевые испытания в составе тракторов «Ростсельмаш 3002 4WD».

По словам заместителя губернатора Игоря Сорокина, сейчас в мире есть только пять компаний, которые занимаются выпуском качественных и высокотехнологичных автоматических коробок передач.

Ева Китаева