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Коммерсантъ FM
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Минздрав заявил о 25 пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

В аварии с двумя поездами в Мурманской области пострадали 25 человек, 14 из них остаются в больницах, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Он уточнил, что 11 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Кадр с места происшествия

Кадр с места происшествия

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Кадр с места происшествия

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В числе госпитализированных — трое детей. «Состояние 10 пациентов, в числе которых трое детей, врачи оценивают как тяжелое. Четверо — в состоянии средней тяжести»,— рассказал господин Кузнецов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 18 декабря, на станции Княжая в Мурманской области двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Два человека погибли. РЖД с утра сообщала о 31 пострадавшем. Компания пообещала выплатить госпитализированным по 1 млн руб., родственникам погибших — по 2 млн 200 тыс. руб.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). Были задержаны машинист грузового поезда и его помощник. Причиной столкновения могло стать самопроизвольное движение.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Столкновение поездов разобрали на версии».

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