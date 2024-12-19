Кубань вошла в топ-5 регионов по числу заявок от бизнеса на регистрацию брендов

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по количеству заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент в 2024 году. За 11 месяцев от предпринимателей Кубани поступило 4,4% обращений, сообщил на встрече с журналистами руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего с января по ноябрь текущего года российские компании подали более 125,6 тыс. заявок, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидерами по числу заявок остаются Москва (29,5%), Подмосковье (9%) и Санкт-Петербург (8%). Среди самых востребованных категорий товаров — одежда, обувь, программное обеспечение и бытовая химия. Среди услуг наибольшей популярностью пользуются услуги по продаже и продвижению товаров.

Нурий Бзасежев