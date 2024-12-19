Губернатор Тюменской области получил право досрочно уволить бизнес-омбудсмена

Губернатор Тюменской области сможет досрочно прекратить полномочия уполномоченного по правам предпринимателей в регионе. Соответствующие изменения в областной закон поддержали все 42 депутата Тюменской облдумы, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно тексту законопроекта, глава региона сможет отправить в отставку бизнес-омбудсмена в случае его смерти, признания его судом недееспособным, вступления в отношении его обвинительного приговора суда или прекращения гражданства РФ, приобретения иностранного гражданства.

С этим полномочия бизнес-омбудсмена могут быть прекращены решением губернатора по согласованию с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Среди причин отставки заявление о сложении полномочий, состояние здоровья, утрата доверия и несоблюдение требований федерального и регионального законодательства.

«Изменения позволят минимизировать период времени от наступления события, влекущего за собой досрочное прекращение полномочий уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области, до оформления решения о досрочном прекращении указанных полномочий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие поправок связано с приведением регионального законодательство с федеральным постановлением. Ранее досрочное прекращение полномочий бизнес-омбудсмена в регионе было возможно по решению губернатора в случае представления уполномоченного при президенте РФ или с его согласия.

Василий Алексеев