На Курорте Красная Поляна 20 декабря откроют вечернее катание

Трассы на уровнях 1460–960 метров впервые в горнолыжном сезоне 2024/2025 откроются в эту пятницу, 20 декабря.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

Снежный покров на этих высотах, сформированный благодаря обильным снегопадам последних дней и системе искусственного оснежения, позволит лыжникам и сноубордистам насладиться катанием по освещённым трассам с 18:30 до 22:00.

На Курорте Красная Поляна расположена одна из самых обширных в горном кластере Сочи зон катания под звёздным небом протяжённостью 5 км. Райдерам в вечернее время будут доступны трассы:

2B Красная Поляна

2F Реликтовый лес

8A Учебная

8Е Звёздная

15А Первый шаг

Для тех, кто хочет научиться кататься на лыжах или сноуборде, есть возможность забронировать инструктора и во время вечернего катания. В этот период также будет открыт прокат горнолыжной одежды и снаряжения, лыжные мастерские и камеры хранения. Приобрести ски-пасс для вечернего катания можно в кассах и на сайте курорта.

Напомним, что горнолыжный сезон 2024/2025 Курорт Красная Поляна открыл первый в горном кластере Сочи еще 6 декабря. В целом гостям курорта в предстоящем зимнем горнолыжном сезоне по традиции будут доступны 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км вечернего катания, 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.

К новому горнолыжному сезону для поддержания постоянного и стабильного полотна трасс на курорте смонтирована новая ветка искусственного оснежения, это позволит раньше открывать полюбившуюся гостям трассу Восточная от отметки 1350 до 900 метров над уровнем моря, а также обеспечить более продолжительный сезон катания в этой зоне.

Одной из новинок зимнего сезона стал Центр гастрономического туризма «Птицы захмелели». Новый объект гастрономии расположен на Поляне 960, его общая вместимость 143 посадочных места, а летняя веранда может принять до 134 гостей. Гастрономическое наполнение центра продолжает стратегию краснополянской кухни, представленной на курорте. Она объединяет кулинарные традиции коренных народов Кавказа и Кубани, эстонских и греческих общин, которые сложились на территории современной Красной Поляны еще полтора столетия назад.

В Центре гастротуризма можно не только поближе познакомиться с нашим регионом через кухню, но и посетить производственный цех. Для гостей предусмотрены экскурсии с глубоким погружением в мир высокой гастрономии и крафтовых напитков. По оценкам в год здесь будет производиться до 360 тонн собственного пива.

Торжественное открытие Центра гастрономического туризма состоится 29 декабря. Техническое открытие объекта уже запущено, ресторан принимает посетителей.

Также в ближайших планах — спортивно-музыкальный фестиваля IGRA, который пройдет с 20 по 25 января. Он будет наполнен спортивными соревнованиями среди профессиональных спортсменов и любителей, dj-сетами на всех уровнях курорта, гастрономическими ужинами и розыгрышами. Кульминацией станет шоу электронной музыки IGRA 2.0 на площадке RED ARENA.

В рамках фестиваля также будет построен сноупарк на Поляне 960. Он будет работать всю неделю, а доступ по ски-пассам предоставят всем гостям курорта.

НАО "Красная поляна", ОГРН 1022302937062, г. Сочи, ул. Северная, 14А

https://krasnayapolyanaresort.ru/