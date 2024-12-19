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Пожар в частном доме в Выборгском районе отправил в больницу двух человек

Петербурженка и житель Северной столицы попали в больницу после пожара в частном жилом доме в Выборгском районе. О борьбе с возгоранием сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Дом на улице Ручейной загорелся не позже 8:00 19 декабря. Во власти огня оказалось здание площадью 42 кв. метра и рядом стоящий гараж размером 3х4 метра.

К концу следующего часа пламя было потушено. На месте работали 12 спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что квартирный пожар в Калининском районе Петербурга не обошелся без пострадавших.

Татьяна Титаева

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