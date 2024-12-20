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обновлено 11:00

Основатель кадетского училища возглавил пермский ДОСААФ

Директор Техношколы им. В. П. Савиных Сергей Каменев покинул должность. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, он является теперь и. о. председателя ДОСААФ России Пермского края. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 декабря. С 15 ноября и.о. руководителя школы назначена заместитель директора по учебно-воспитательной работе Галина Кошкина.

Сергей Каменев.

Сергей Каменев.

Фото: Кадетское училище

Сергей Каменев.

Фото: Кадетское училище

Источник, близкий к лицею, пояснил «Ъ-Прикамье», что директор решил уволиться в ноябре по собственному желанию.

Сергей Каменев является основателем кадетского училища Перми, которым руководил с 1996 года. По его же инициативе был создан лицей милиции ГУВД по Пермскому краю, который затем был преобразован в школу-интернат «Лицей полиции», его правопреемником стал кадетский корпус. В начале 2023 года господин Каменев вышел на пенсию, а в июне был назначен директором Техношколы им. В. П. Савиных. Во время руководства школы произошел скандал: в сентябре 2023 года в соцсетях появилась фотография, на которой видно, как Сергей Каменев схватил одного из учеников за одежду и приподнял. Департамент образования Перми провел проверку в отношении директора, по итогам проверки господин Каменев получил выговор.

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