На окружной дороге Переславля разбился водитель

В Ярославской области на 15-м км дороги, идущей в обход Переславля-Залесского, в аварии погиб водитель. Об этом сообщили в областном УМВД.

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По данным ведомства, утром 19 декабря там столкнулись грузовик и ВАЗ-2115. В результате столкновения погиб 19-летний водитель отечественной машины.

На месте работают сотрудники ГАИ и следователи. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова