На окружной дороге Переславля разбился водитель
В Ярославской области на 15-м км дороги, идущей в обход Переславля-Залесского, в аварии погиб водитель. Об этом сообщили в областном УМВД.
Фото: Скриншот видео, размещенного на странице ВК " Видеорегистрация Переславль-Залесский»
По данным ведомства, утром 19 декабря там столкнулись грузовик и ВАЗ-2115. В результате столкновения погиб 19-летний водитель отечественной машины.
На месте работают сотрудники ГАИ и следователи. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.