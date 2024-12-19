Житель Рыбинска продал машину и перевел мошенникам 7,7 млн

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за обмана 60-летнего местного жителя на 7,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На протяжении нескольких дней местному жителю звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, операторами мобильной связи и портала «Госуслуги». Они убедили мужчину снять все накопления и обналичить кредитные карты, а полученные деньги перевести на указанные счета. Предлогом послужило пресечение несанкционированного доступа к личным кабинетам и защита денег.

Потом жителя Рыбинска убедили в том, что его автомобиль выставлен на продажу злоумышленниками. Звонившие объяснили, что теперь ему нужно самостоятельно продать машину и отправить средства на «безопасные счета». Заявитель выполнил все указания мошенников и лишился 7,7 млн руб.

Алла Чижова