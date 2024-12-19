На новогоднем шоу Цирка Никулина в Сочи Парке ожидают 25 000 гостей

27 декабря в Сочи Парке представят уникальную постановку «Тайна подснежников» с ведущими артистами цирка в главных ролях.

Фото: пресс-служба Сочи-Парк

Масштабная премьера от Московского цирка Никулина на Цветном бульваре поставлена специально для новогоднего сезона в Сочи Парке. В ее основе — сказка «Двенадцать месяцев» о капризной принцессе, вредной мачехе и падчерице Машеньке, которая отправилась на поиск подснежников в зимний лес.

Цирковое шоу «Тайна подснежников» будет проходить на сцене Сочи Парк Арены ежедневно с 27 декабря по 8 января, в период с 31 декабря по 3 января запланированы по два шоу в день. За время новогодних праздников постановку смогут увидеть более 25 000 зрителей: арена планирует принимать до 3000 гостей ежедневно. По традиции посещение шоу будет включено в стоимость единого билета в Сочи Парк.

В сюжет постановки гармонично вплетены восемь эффектных номеров. В роли Машеньки выступит 11-летняя воздушная гимнастка Соня Кибенко, получившая абсолютное золото на недавнем фестивале Цирка Никулина. А Екатерина и Дмитрий Колобовы, которые большую часть года выступают в Европе, остроумно отыграют клоунские репризы между мачехой и отцом Машеньки. Также в программе — выступления жонглеров, эквилибристов и акробатов на русской палке.

«После восторженных отзывов наших гостей о летних гастролях Цирка Никулина в парке мы решили попробовать новый для себя формат зимнего циркового представления. Уверены, что новогодняя постановка займет особенное место в сердцах зрителей — наши друзья из Цирка Никулина снова готовятся удивить масштабом истории и запредельной сложностью трюков»,— говорит генеральный директор Сочи Парка Людмила Кузнецова.

Шоу «Тайна подснежников» насыщена современными визуальными эффектами. За считанные минуты с помощью декораций и спецэффектов лютая зима с огромными белыми сугробами и снегом из-под купола превратится в теплую весну с яркой зеленью и сотней нежных ранних цветов. А в финале артисты пригласят юных зрителей на арену — для начала зажгут 10-метровую елку, которая появится здесь с помощью циркового волшебства, а потом все вместе будут водить веселый хоровод.

Больше информации о новогодней сказке в Сочи Парке, расписание работы и афиша мероприятий на сайте sochipark.ru.

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