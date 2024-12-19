Трест предпринимателя, обвиняемого в даче взятки, оштрафован на 10 млн рублей

Прокуратура Дзержинского района вынесла постановление о наложении штрафа на ООО «Строительно-монтажный трест», владельцем которого является Сергей Миков. Как сообщает надзорный орган, в ходе проверки было установлено, что руководитель предприятия передал 5,5 млн руб. должностному лицу управления капстроительства Перми. Деньги предназначались за общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) социально значимых объектов на территории краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миков.

Фото: Дмитрий Астахов Сергей Миков.

Фото: Дмитрий Астахов

«По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 10 млн руб.»,— сообщает надзорный орган.

Напомним, господин Миков был задержан 8 августа этого года в рамках уголовного дела о передаче им взятки руководителю управления капстроительства Перми Ирине Чирковой. Как считает следствие, деньги в размере 5,5 млн руб. были переданы за содействие в приемке работ на ряде объектов. Сам господин Миков сначала заявлял о своей непричастности к преступлению, но затем дал признательные показания и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Сейчас он находится под домашним арестом.