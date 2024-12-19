Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков заявил о росте буллинга в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил о росте случаев буллинга в общеобразовательных учреждениях региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Мороков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игорь Мороков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это одна из тенденций, которая преследует нас на протяжении нескольких лет. Да, растет буллинг. Эту тему мы поднимали на областной комиссии по делам несовершеннолетних с точки зрения влияния на эту ситуацию служб примирения – они развиваются, но даже сами специалисты говорят, что качественного решения здесь нет. Только через формирования коллектива с обязательным участием родителей, педагогов, только это поможет нам минимизировать проблему. Пока идет рост, но это небыстрая тема. Школа – это зеркало, которое отражает ситуацию во всех сферах жизни»,– заявил на пресс-конференции Игорь Мороков.

Детский омбудсмен отметил, что в 2025 году будут развиваться социальные театры, которые также могут повлиять а решение проблемы с буллингом. «К этой истории (социальным театрам. – "Ъ-Урал") нужно подходить не с точки зрения театра как такового. Я к ней подхожу как к классной педагогической технологии, которая как раз позволит снизить проблему буллинга, наладить отношения в образовательной организации. И президент сказал, что в каждой школе должен быть театр»,– заявил господин Мороков, отметив, что в Свердловской области действует порядка 248 театров, которые строятся на «энтузиазме отдельных педагогов» и необходимо им помогать.