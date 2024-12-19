В Челябинской области ввели меры поддержки для семей участников СВО

В Челябинской области семьи участников специальной военной операции (СВО) получат компенсацию части платы за детский сад. Это касается детей, чьи родители защищают приграничные районы, включая Курскую и Белгородскую области. Кроме того, учащиеся муниципальных школ из семей участников СВО будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. Соответствующее решение приняло законодательное собрание Челябинской области.

Также депутаты одобрили инициативу областной прокуратуры — студенты техникумов и колледжей Челябинской области, чьи родители участвуют в СВО, смогут рассчитывать на ежемесячную выплату в 18,7 тыс. руб. Для получения этой помощи студент должен быть зарегистрирован на территории региона и обучаться очно по бюджетной программе.